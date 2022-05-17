عبد الرحيم كمال: زوجتي سبب خروج مسلسل جزيرة غمام للنور

فجر الكاتب عبد الرحيم كمال مفاجأة خلال ندوته التي أقيمت اليوم في منتدى المستقبل للفكر والإبداع؛ لمناقشة مسلسل «جزيرة غمام»، بحضور الناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والسيناريست المبدع ناصر عبدالرحمن.

عبد الرحيم كمال: جزيرة غمام من أسرع مسلسلاتي في الكتابة

وقال كمال، إن زوجته هي سبب خروج المسلسل للنور، موضحا: «تعاقدت على قصة مسلسل وبدأت في كتابته، وبعد كتابة حلقتين عرضت على زوجتي لكي تقرأهما فلم يعجبها العمل، فاتصلت بالشركة واعتذرت عن العمل، ولكنهم أصروا على تقديم عمل فعرضت عليهم فكرة مسلسل كنت قد شرعت في العمل عليه منذ فترة وهو جزيرة غمام، وكنت كتبت منه 3 ورقات، وحينما وافقوا شرعت في استكمال كتابته خاصة وأن الحلقات الخمس الأولى منه لم تأخذ معي وقتا».

وأضاف أن مسلسل جزيرة غمام من أسرع المسلسلات التي كتبها في مسيرته، بجانب مسلسل الخواجة عبد القادر.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام عرض خلال شهر رمضان الماضي على قناة الحياة، وضم نخبة من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، ومحمد جمعة ورياض الخولي ووفاء عامر ولبنى ونس وعايدة فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنباوي.