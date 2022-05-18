ضبط محتالين في أسوان نصبا على الأهالي بانتحال صفة «جهة سيادية»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسوان لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع الاجتماعي «فيس بوك».

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أمواهم.

نصب واحتيال

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم بادعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية «على خلاف الحقيقة».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث قام (شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال قيام أحدهما بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره، كما استخرج كارنيهات مزورة للمجني عليهم تحمل أسماءهم منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم واقتسمها مع المتهم الآخر.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول «بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه» – العديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات «المزورة» بأسماء ضحاياه)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف أنه يصطنع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنة باستخدامه برامج «الفوتوشوب» والتي تستخدم في عمليات التزوير، وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.