المسلماني عن انضمام فنلندا والسويد للناتو: «عاوزين يأمنوا نفسهم»

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني عن احتمالات انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو والتوقعات التي ستلي ذلك، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تنضم فنلندا والسويد للناتو قد يكون بمستويين أحدهما الانضمام للناتو مع وجود عسكري للناتو غير دائم وقواعد عسكرية غير دائمة أو تكون هناك قواعد عسكرية دائمة، مشددًا على أن ذلك سيزيد مخاطر نشوب حرب نووية.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن السويد انتبهت لذلك وأعلنت أنها لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية دائمة وأنها لن تسمح بوجود رؤوس نووية للناتو في السويد، متسائلًا عن الموقف في فنلندا والتي تُجرى فيها انتخابات خلال الأيام المقبلة.

فنلندا والسويد ليستا بقوة روسيا

وأشار المسلماني إلى أن فنلندا والسويد جيوشها قوية وصناعتها متطورة ولكنها ليست بقوة دولة عظمى مثل روسيا، لافتًا إلى أنهم قلقون بسبب ما حدث مع أوكرانيا وأنهم قد يفاجأوا بدخول الروس عند أي تصادم بينهم وأنهم تخلوا عن الحياد بسبب ذلك وأن فنلندا والسويد اعتبروا أن عنصر الردع لروسيا لن يتحقق إلا بالانضمام لحلف كبير مثل الناتو.

ولفت المسلماني إلى أن فنلندا والسويد شاهدتا ما حدث لأوكرانيا وأنها تهرول خلف الناتو للانضمام له والناتو يرفض وأن الدولتين قررتا الانضمام للناتو لعل ذلك يكون رادعًا لروسيا تجاههم «عاوزين يأمنوا نفسهم وده منطقي في الظرف اللي احنا فيه».