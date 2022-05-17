ألمانيا وأوكرانيا تتفقان على أنّ الحوار وانسحاب روسيا الحل الوحيد للأزمة

بحث المستشار الألماني، أولاف شولتس، هاتفيا، مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، الوضع الإنساني والعسكري في أوكرانيا، واتفقا على أنّ الحل الوحيد للأزمة، الحوار والوقف الفوري للقتال وانسحاب القوات الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مدينة ماريوبول

وجرى إجلاء أكثر من 260 جنديًا أوكرانيًا، العديد منهم جرحى من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية، فيما يبدو أنّهم يتنازلون عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد 82 يومًا من القصف.

تبادل الأشخاص

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، في وقت متأخر اليوم الإثنين، إنّه جرى إجلاء 53 جنديًا مصابًا بجروح خطيرة إلى مستشفى في بلدة نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا، وأكثر من 200 آخرين نُقلوا عبر ممر إلى أولينيفكا، متابعا: «إجراء تبادل سيجري لإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم».

ولم يتضح عدد الجنود الذين بقوا في مصنع الصلب، لكن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي قال: «نأمل في إنقاذ حياة أولادنا».