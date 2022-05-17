القبض على «مستريح الهواتف المحمولة» في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اتهمه عدد من الأهالي بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه بزعم استثمارها وإعطائهم نسبة من الأرباح شهريًا.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا باتهام شخص بالاستيلاء على أموال الأهالي

وكان عدد من الأهالي مقيمون في محافظات الدقهلية والقليوبية والشرقية توجهوا إلى مديرية أمن الشرقية وحرروا عدة محاضر ضد «محمود . م . ا . ع . م»، صاحب محل هواتف محمولة واتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة من تحديد مكان المتهم بعد اختبائه في أحد المنازل الكائنة بدائرة مركز بلبيس، وألقت القبض عليه وجار إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

الاستيلاء على أموال الأهالي بزعم تشغليها في مجال تجارة الهواتف المحمولة

وقال «يوسف»، أحد الضحايا، أن المتهم الذي وصفه بـ «مستريح» اتفق معهم على تحصيل أموال منهم لاستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والدفع الإلكتروني، ووقع معهم عقود مقابل نسبة 33% من الأرباح، لافتًا إلى أنه منح المتهم 150 ألف جنيه وآخرين أعطوه مبالغ مختلفة.

وأضاف: أن المتهم أعطاهم حصصهم من الأرباح بصورة منتظمة لفترة من الوقت، إلا أنه توقف منذ عدة أشهر، ثم فوجئوا بإغلاقه المحل التجاري، وعندما حاولوا التواصل معه أبلغهم أحد أقاربه أنه مريض ومحجوز بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنهم حاولوا التواصل معه عدة مرات في أوقات مختلفة دون جدوى ما دفعهم للإبلاغ عنه.