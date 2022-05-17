«التموين»: المصريون يستهلكون 3 أضعاف المتوسط العالمي للقمح

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المواطن المصري، يتناول في العام، ثلاثة أضعاف المعدل العالمي من القمح، متابعا: «الإنسان المصري بيأكل في السنة 182 ونص كيلو جرام من الأقماح، مقابل المتوسط في العالم 69 كيلو جرام، بس دي طبيعتنا عشان الخبز أساسي في وجبتنا، وده أثره في السمنة عشان حد بقى هيطلع يهاجمني».

الدولة ستتحمل ارتفاع الأسعار

أضاف «عشماوي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحكومة مستمرة في شراء القمح، رغم ارتفاع سعره عالميا، وستظل كذلك، ولن تحمل المواطن أي أعباء من ارتفاع سعر القمح من أجل البسطاء والمستهدفين من الفئات، إذ تتحمل الدولة 80% من سعر القمح، لافتا إلى أن منظومة الدعم مستفيد منها 63 مليون، و72 مليون آخرين مستفيدين من الخبز.

دور البنك الزراعي

أوضح مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة تتدخل لصالح مختلف الفئات، مؤكدا أن أسعار اللحوم لم ترتفع ويوجد منافذ حكومية فيها السعر الثابت، مبينا أن البنك الزراعي سيوفر مكانين لتوفير الأسمدة وإتاحة عرض المنتج لتجار التجزئة، مؤكدا أن مصر كانت أكبر مصدر للموالح على مستوى العالم العام الماضي.

زيادة الشركة المؤسسة في مصر

أشار مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الحكومة تحملت 80% من ارتفاع أسعار السلع المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح 4 شهور والزيت 6 شهور واللحوم 11 شهور وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز.

واختتم: «السنة اللي فاتت أسسنا 203 آلاف شركة في كل الأنشطة الاقتصادية، والسنة دي بقيت 249 ألف شركة، رؤس أموال الشركات كانت 96 مليار بقيت 108 مليار جنيه، وده إنطباع إن السوق بيتوسع، معظمها شركات الفرد الواحد، 65% من الاسثمارات السنين اللي فاتت كانت من الحكومة و 35% من القطاع الخاص وهيحصل العكس السنين الجاية».