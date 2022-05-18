السبت المقبل.. انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالقلعة

تنطلق الدورة رقم 9 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح، في تمام الساعة 8 مساء يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، إذ تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

وتشهد دورة هذا المهرجان الدولي للطبول مشاركة متميزة من 43 فرقة من دول «تونس، وإسبانيا، وبنجلاديش، وأذربيجان، والسودان، والفلبين، وفلسطين، والمكسيك، والهند، وجنوب السودان، واليمن، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، والكونغو برازفيل ومصر، بالإضافة إلى مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية، وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم فنون تراث بلادهم، بالاضافة إلى فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام بالقلعة

ويعقد الفنان عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان الطبول، ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام بالقلعة، وفي بعض أماكن العروض المختلفة للفرق المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام، التي تشهد تنوعًا كبيرًا، ومفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان هي عودة شارع المعز لمهرجان الطبول الذى ستشارك فيه كل الفرق في اليوم الثاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي بتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع.

وتشارك جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة التاسعة من المهرجان وحوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بقلعة صلاح الدين

ويقام المهرجان بقلعة صلاح الدين وشارع المعز وساحة الهناجر وقبة الغوري وقصر الأمير طاز ومركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاعات وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمي الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبدالوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وجرى اختيار الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام، كما سيقام معرضًا للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ويكرم المهرجان عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسي صالح (الأردن) الفنان باكو دي لوسيا (إسبانيا)، والفنان ذاكر حسين (الهند)، كما سيتمّ تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة علي التراث الكوري وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.