وزيرة الثقافة عن أفراح القبة: عرض مسرحي مميز

أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمسرحية أفراح القبة، وذلك في ختام العرض مساء اليوم الأحد، على المسرح العائم بالمنيل، واصفة إياه: «أحد العروض المميزة لمسرح الدولة».

وقالت إيناس عبد الدايم، على هامش حضورها العرض، إنّ المسرحية شهدت نجاحًا ضخمًا على مدار 150 ليلة عرض تلقى خلالها الجمهور العديد من الرسائل الإيجابية الهادفة»، موضحة أن العرض مستلهم من قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ ناقش خلالها عددا من القضايا الاجتماعية.

وزيرة الثقافة تُشيد بأبطال مسرحية أفراح القبة

وأشادت وزيرة الثقافة بصناع عرض أفراح القبة ونجومه من الشباب الواعدين الذين حققوا تكاملا إبداعيا في جميع العناصر الفنية، ووجهت باستئناف تقديمه خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الأعمال الجادة التي تقدمها مسارح الدولة تسهم في إعادة تشكيل الوجدان وبناء الشخصية.

عرض أفراح القبة من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وبطولة كل من أحمد يسري، سمر علام، ياسمين وافي، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض، محمد عبد القادر، جيهان أنور، أحمد رمضان، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، تأليف نجيب محفوظ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم حركي مناضل عنتر، التأليف الموسيقي أحمد نبيل، مكياج أماني حافظ.

أحداث عرض أفراح القبة

وتدور أحداثه حول فرقة ‏مسرحية يكتشف أعضاؤها أن الأحداث تتناول شخصياتهم الحقيقية، والمؤلف يعرض ‏أسرارهم التي حدثت بالماضي، ويسعى الممثلون لإيقافها لكن صاحب الفرقة يُصر على استكمال العمل فيجدوا أنفسهم مجبرين على الاستمرار في لعب أدوارهم الحقيقية.