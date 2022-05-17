تفاصيل برنامج المهرجان الختامي لنوادي المسرح بقصور الثقافة.. ينطلق غدا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الدورة 29 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، والذى تنفذه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح، في الفترة من 18 حتى 30 مايو الجاري، وتقام العروض على مسرحي المركز الثقافي بالجيزة، وأوبرا ملك برمسيس في تمام الساعة السادسة مساءً طوال أيام المهرجان.

عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح

فى يوم 20 مايو، وعلى مسرح المركز الثقافي بالجيزة، يُقدم عرض بعنوان «إسمها أنثى«، كما يقام عرض بعنوان «العشيق»، في يوم 24 مايو على نفس المسرح.

وعلى مسرح أوبرا ملك تُقدم عروض «كوميديا الأيام السبعة»، و«إثبات نسب» يوم 18 مايو الجاري، و«تحديد مسار»، و«ذاكرة صفراء» يوم 19 مايو، وعرض «هل المغنية صلعاء؟» يوم 20 مايو، و«العادلون» و«لم يكن عبثا» يوم 21 مايو، و«حريم النار»، و«أغلى المنحدر» يوم 22 مايو، و«الأفاعي»، و«كينونيا» يوم 23 مايو.

وفي يوم 24 مايو يُقدم عرض «القمامة»، وفي يوم 25 مايو يقدم عرضا «جسر أرتا»، و«جيمي فاغر»، وفي يوم 26 مايو يُقدم عرضا «شفرة سرية» و«الصمت»، وفي يوم 27 مايو يُقدم عرضا «رحلة البحث عن أنف عام»، و«المهرج»، ويقام في يوم 28 مايو عرضا «صيد الفئران»، و«لوزيتانيا»، وفي يوم 29 مايو يُقدم عرضا «سالب واحد» و«ظلال».

فعاليات المهرجان القومي للمسرح

في سياق آخر، تنطلق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، يوم 24 يوليو المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح.

وخلال الأيام المقبلة، سيشكل الفنان يوسف إسماعيل اللجنة العليا للمهرجان بالكامل، وسيتحدد أول اجتماع لكل أعضائها؛ لمناقشة وتحديد كل تفاصيل وملامح الدورة المرتقبة.