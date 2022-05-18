 تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ بسبب الميراث إلى 11 يونيو

استغرقت جلسة محاكمة قاتل نجلي شقيقه بسبب الميراث في كفر الشيخ، دقيقة واحدة، إذ صعد المستشار شريف محمد قورة، رئيس الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ ومعه المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، وأمير جورجي، وبحضور المستشار إسلام محمد علي، وكيل النائب العام وسكرتارية محمد عبدالوهاب، إلى المنصة وقرر تأجيل القضية لاستكمال مرافعة المتهمين وهما شخص ونجله، واستكمال طلبات المدعين بالحق المدني، وذلك ليوم 11 يونيو المقبل.

الخلاف جاء بسبب الإرث على مزارع سمكية

ونظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، القضية المتهم فيها «محمد .ع»، 48 عاما، ونجله «أحمد»، 19 عاما، حيث قاما بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية تجاه نجلي شقيق الأول وهما «عبد المجيد أحمد الحنفي» وشقيقه «السيد»، ويقيمان بقرية الغبايشة بدائرة مركز سيدي سالم، وذلك بسبب الخلاف على مزراعة سمكية وميراث.

وعلى مدار عدة جلسات، استمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات من بينهم شقيق المتهم وعم المجني عليها، الذي أكد وجود خلافات بسبب الميراث، وأن المتهم هو شقيقه وارتكب جريمته بسبب الطمع، بينما بكت والدة القتيلين أمام القاضي مطالبة بالقصاص العادل لنجليها اللذين راحا ضحية لغدر وطمع عمهما.

العم قتل نجلي شقيقه بسبب الطمع في كفر الشيخ

بينما أكد عبد العزيز أحمد الحنفي، شقيق القتيلين، أن شقيقيه كانا في المزرعة السمكية وتربص بهما عمهما، وأطلق عليهما 5 أعيرة نارية، حيث رصدته كاميرات المراقبة في المكان وهو يحمل البندقية الخرطوش وصوب نحوهما وابلا من الرصاص لينتهي يهما الحال قتيلين في غمضة عين.

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في اليوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، وذلك إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية.