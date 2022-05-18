شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 154 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، أكثر من 154 ألف طن قمح من المزارعين، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الشون والصوامع ومواقع التسليم تسلمت 154134 طنا و311 كيلو من القمح منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي، وسط تواجد عشرات اللجان للفرز والاستلام.

تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المزارعين

وأضاف «عادل» في بيان له، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وتابع المتحدث باسم مديرية تموين كفر الشيخ، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي، يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية في الشون والصوامع، وذلك لمعرفة أي مشاكل متوقع أن تواجه المزارعين.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

وأشار «عادل» إلى انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية والمقررة بـ48 ساعة من بدء الفرز والاستلام، فضلا عن التشديد على أهمية الانتباه لدرجة نقاوة القمح من قبل لجان الاستلام.

وتقوم لجان الفرز والاستلام المشكلة من قبل التموين والتي تضم مندوبين من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، بفرز القمح من خلال عينة متجانسة، يتم أخذها من أجولة القمح ثم خلطها لتحديد درجة نقاوة القمح وسعر الأردب.