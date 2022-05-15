شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 127726 طن قمح

ارتفعت معدلات توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ، وذلك منذ بدء موسم التوريد في شهر إبريل الماضي، وتستقبل الشون والصوامع ومواقع الاستلام كل يوم عشرات الأطنان من المزارعين.

ووصلت معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ127726 طنا و892 كيلو قمح من المزارعين وفقا لبيان مديرية التموين في المحافظة.

21 موقعا لاستلام القمح من مزارعي كفر الشيخ

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية على أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

أشار الهابط إلى وجود متابعة مستمرة من محافظ الإقليم على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح بالشون والصوامع، كما أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد.

لجان لحل مشكلات المزارعين خلال موسم توريد القمح

أوضح المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أن اللجان تقوم بالمرور وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين وذلك وفقا لتوجيهات المحافظ، وأكد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويجرى تسليم المزارعين مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من توريد القمح، حيث يكون سعر الأردب بـ885 جنيها لأعلى درجة نقاوة وهي 23.5، بينما يقل 25 جنيه على درجتي النقاوة الأقل، والتي تحددها لجان الفرز والاستلام من خلال عينة متجانسة.