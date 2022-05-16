شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل أكثر من 136 ألف طن قمح من المزراعين

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ أكثر من 136 ألف طن قمح من المزارعين وذلك منذ بدء موسم توريد القمح.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الشون والصوامع ومواقع التسليم تسلمت 136518 طنا و834 كيلو من القمح منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي، وسط تواجد عشرات اللجان للفرز والاستلام.

21 موقعا لاستلام القمح في كفر الشيخ

وأضاف «عادل» في بيان له، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية في الشون والصوامع، وذلك لمعرفة أي مشاكل متوقع ان تواجه المزارعين.

وتابع المتحدث باسم مديرية تموين كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح

كما شدد «عادل» على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية والمقررة بـ48 ساعة من بدء الفرز والاستلام، فضلا عن التشديد على أهمية الانتباه لدرجة نقاوة القمح من قبل لجان الاستلام.

وكانت مديرية التموين بكفر الشيخ، قد حددت 21 موقعا لاستلام القمح منتشرة بمختلف مدن وقرى المحافظة وذلك لاستلام القمح من المزارعين وتخزينه في الصوامع وأماكن التخزين.