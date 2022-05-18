بدء التحضير لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل مدرسة الروابي للبنات عالميًا منذ بدء عرض الموسم الأول في 12 أغسطس 2021، أعلنت «نتفليكس» عن التحضير لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني

مدرسة الروابي للبنات هو مسلسل درامي تشويقي عربي يناقش التحديات التي تواجه الفتيات في المدرسة الثانوية ويسلط الضوء على العديد من الموضوعات التي تواجههن في مرحلة المراهقة.

حقق مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» نجاحاً كبيراً بعد عرضه على المنصات الإلكترونية، وتدور قصته في إطار تشويقي اجتماعي حول مجموعة من الفتيات التي تحدث بينهن مشكلات عديدة داخل مدرسة الروابي، وينتهي أحداث الجزء الأول بنهاية مفتوحة بعد قتل البطلة من شقيقها إثر اكتشافه لخيانتها مع زميلها في منزله.

نجاح «مدرسة الروابي للبنات»

عُرض الموسم الأول من مسلسل مدرسة الروابي للبنات في 190 دولة وبأكثر من 32 لغة، ولاقى نجاحًا كبيرًا محلياً وعالمياً، حيث ارتبط المشاهدون بعالم الروابي وتفاصيله وشخصياته والأحداث التي واجهت الفتيات في هذه المرحلة العمرية.

الموسم الثاني فكرة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، ومن إخراج تيما الشوملي.

بيان إدارة مدرسة الروابي

واحتفالاً بالعودة في موسم ثانٍ، روج صناع العمل للجزء الثاني، عبر إرسال بيان إلى الطلاب وأولياء الأمور باسم إدارة مدرسة الروابي للبنات، وهذا نصه: «السادة أولياء الأمور وطالبات «مدرسة الروابي للبنات» الأعزاء، مع انتهاء عام دراسي ملئ بالصعوبات، ومع اقتراب عطلة الصيف، نود أن نغتم الفرصة ونشكركم على ثقتكم الكبيرة والدعم الذي قدمتموه للمدرة خلال العام الماضي».

وأضاف البيان: «نحن نسعي دائماً إلى مواكبة احتياجاتكم التي نضعها في مقدمة أولوياتنا، ونحرص على التقدم، وتخطي التحديات التي مرت بها المدرسة خلال العام الماضي، ونود أن نؤكد لكم اهتمام إدارة المدرسة بالعمل على مواصلة تحسين بيئة «مدرسة الروابي للبنات» لأنها من أهم العوامل التي تساهم في بناء شخصية الطالبات.

واختتم البيان: «نتطلع لاستقبالكم جميعًا مفعمين بطاقة إيجابية وأمل بمستقبل مشرق، ونعدكم برؤية مختلفة للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد».