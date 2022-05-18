10 معلومات عن «مستريحة الشرقية» بعد القبض عليها.. معلمة من أسرة غنية

تستمر تحقيقات نيابة قسم ثان الزقازيق، في واقعة «مستريحة الشرقية» بعد إلقاء القبض عليها مساء أمس الثلاثاء، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أهالي الزقازيق، بحجة أنها تستثمر الأموال في بيع الأجهزة الكهربائية للعرائس بالقسط مقابل نسبة عالية من الأرباح، ليقع عدد كبير من الأهالي ضحايا لها.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن «مستريحة الشرقية» بعد إلقاء القبض عليها.

معلومات عن «مستريحة الشرقية»

- الاسم الحقيقي لـ«مستريحة الشرقية» هو «مرفت. ب» وشهرتها «بوسي».

- عمرها 49 عاما، وتعمل معلمة في إحدى المدارس اللغات في الزقازيق.

- من أسرة مرموقة في الزقازيق ولديهم عقارات وفيلا ملك لوالدها وبرج سكني في الشرقية.

- جمعت «مستريحة الشرقية» أو «بوسي» من أهالي الزقازيق ما يقرب من 30 مليون جنيه.

- والدها متوفي وكان من تجار القطن الكبار في الشرقية وترك لها ولأشقائها عقارات ومبالغ مالية كبيرة.

- لها 3 أشقاق ذكورا، أحدهم يعمل في الخارج والآخرين تجار.

- متزوجة ولديها أبناء.

- تخدع «بوسي» أهالي الشرقية بالجمعيات الوهمية وجمع الأموال بحجة شراء أجهز كهربائية وبيعها بالقسط مقابل نسبة من الربح.

- حرر عدد من أهالي الزقازيق محاضرا ضد «مستريحة الشرقية» مرفق بها إيصالات أمانة بالمبالغ المدفوعة لها.

- بدأت «بوسي» جمع الأموال من أهالي الشرقية منذ 3 سنوات تقريبا.

ضحايا «مستريحة الشرقية»

وتواصلت «الوطن» مع عدد من أهالي الضحايا، من بينهم أشخاص دفعوا لها ما يقرب من «مليون و200 ألف جنيه» وآخرين «مليون ونصف»، وبعضهم دفع مبالغ بسيطة ما بين «20 إلى 50 ألف جنيه».

وبدأ الأهالي في كشف حقيقة «مستريحة الشرقية» بعد امتناعها عن تسديد الأرباح أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم، ليبدأوا في التعرف على بعضهم البعض، والتجمع في جروب خاص بينهم ليتضح أن عددا كبيرا من أهالي الزقازيق وقعوا ضحية لـ«بوسي».