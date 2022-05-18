مستريح جديد بسوهاج حصل على 2 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية

أصبح المستريح أكثر الألقاب تداولا الآن، خاصة في صعيد مصر، تحديدا محافظتي سوهاج وأسوان، حيث تتوالى يوميا عشرات البلاغات ضد عدة «مستريحين» استولوا على أموال المواطنين بزعم توظيفها والهرب بعد ذلك.

ولعل آخر بلاغ لمستريح سوهاج ما تلقاه مركز شرطة العسيرات من مباحث الأموال العامة ببلاغ ضد أحد المواطنين بمركز العسيرات استولى على 2 مليون جنيه ومائة ألف لتوظيفها ودفع ربح شهري ولكنه امتنع عن ذلك، عقب الحصول على الأموال.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة العسيرات يفيد بتلقي بلاغ بالمركز، حيث ورد لمركز العسيرات محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمَّن بلاغ المدعو «عطية م ع ا ى»، 39 عاما، عامل، و5 اشتركوا معه في البلاغ ويقيمون جميعا بدائرة مركز العسيرات بتضررهم من المدعو «خالد ع ح ع» 55 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «2.100.000» اثنين مليون ومائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

إذن النيابة وضبط مستريح سوهاج

عقب استصدار إذن النيابة العامة بسوهاج تم ضبط المتهم مستريح سوهاج وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.