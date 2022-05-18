منظومة إعلامية جديدة في جنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إنه جرى عقد لقاء مع مسئولين في مركز معلومات مجلس الوزراء، من أجل عمل منظومة إعلانية جديدة استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف الجنسيات، موضحا أنه تم عمل برنامج تدريب إعلامي للإدارات المتخصصة بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مركز المعلومات برئاسة مجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التدريب شمل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والبوابة الإلكترونية للمحافظة، والعلاقات العامة في المدن والمديريات المختلفة، بهدف عمل منظومة إعلامية متميزة لتغطية كافة أخبار المحافظة والمديريات.

تدريب العاملين في قطاعات الإعلام

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن التدريب بدأ الأحد الماضي حتى اليوم الأربعاء، وجرى عقد دورة وورش عمل لعدد 45 من العاملين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، حيث قام الدكتور أيمن الصراف، الخبير الإعلامي، بعمل تدريب للعاملين في قطاعات الإعلام والعلاقات العامة، وشملت الدورة ثلاثة محاور وهي مهارات التعامل مع الإعلام الجديد وأساسيات التقديم التلفزيوني وصناعة الفيلم الوثائقي.

خلق إدارة إعلامية قادرة على النهوض بالمحافظة

وتابع أن الهدف من هذه الدورة هو خلق إدارة إعلامية للمحافظة قادرة على النهوض والرقي بالمحافظة، وإبراز المقومات السياحية البيئية، موضحا أنه أصدر تكليف للمسئولين بتوفير كل المتطلبات من كاميرات ومعدات تصوير لنقل صورة حية عن مدن المحافظة بعد أن جرى عقد لقاء مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

وقال اللواء خالد فودة، إن قمة المناخ من أبرز وأهم الأحداث العالمية التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، لذا تسعى كل قيادات الدولة والأجهزة لنجاح هذا المؤتمر الذي يعتبر أهم حدث في عام 2022، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى وسيلة إعلامية على قدر هذا الحدث.

وأوضح أن المحافظة تسعى من خلال هذه الدورة إلى تنمية عدد من الكوادر البشرية من داخل المحافظة، ليكونوا على استعداد للمشاركة في إظهار صورة جيدة عما يجري من إنجازات على أرض المحافظة تمهيدا للمؤتمر الدولي للمناخ COP 27، الذي ستستضيفه المحافظة خلال شهر نوفمبر القادم.

تصميم وبناء برامج تدريبية متقدمة

الجدير بالذكر أن الدورة شملت عدد 4 ورش تدريبية حضرها ما يقرب من 45 من العاملين بالمحافظة بإدارات الإعلام والعلاقات العامة والبوابة الإلكترونية والمراسلين الصحفيين والذين جرى تصنيفهم إلى أكثر من فئة، ومن المقرر أن يقوم معلومات الوزراء بتصميم وبناء برامج تدريبية متقدمة لهم ليكونوا على استعداد للمشاركة في نقل واستقبال الحدث الدولي الهام.