البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء.. مركز إعلامي وخدمي متكامل

في عام 2011، أطلقت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، التي أشرف على تصميمها اللواء عصام خضر، بمركز معلومات مجلس الوزراء، وكان الهدف من إنشائها وجود وسيلة إلكترونية تخاطب المواطنين والمستثمرين والسياح في آن واحد.

وجرى إطلاق الموقع الرسمي الإلكتروني لمحافظة جنوب سيناء «البوابة الإلكترونية»، في منتصف عام 2011، بالتعاون المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمحافظة.

انطلقت البوابة بمجموعة عمل لا تتعدى 15 من العاملين في ديوان عام المحافظة، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، تولت الإشراف عليها، إلى جوار طاقم العمل الذي جرى اختياره من الشباب في المحافظة، ولم يسبق لهم ممارسة العمل الإعلامي أو الصحفي، لكن أغلبهم خريج إعلام.

البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء تخاطب الجميع

حرص الفريق المكون من أعضاء من مركز معلومات مجلس الوزراء على اختيار أقسام للبوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، تتناسب مع طبيعة المحافظة التي تشتهر بالسياحة في المرتبة الأولى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المحافظة كانت تعاني من عدم وجود وسيلة إعلامية تخاطب المواطنين والعالم من خلالها؛ لذا جاء إنشاء البوابة الإلكترونية للمحافظة ضرورة ملحة، مشيرا إلى أنه جرى اختيار مقرا للبوابة داخل ديوان عام المحافظة، وتدريب العاملين فيها على كيفية العمل، لافتا إلى أن كل الأحداث التي تكون علي أرض المحافظة تنشر وتنقل عن طريق البوابة، وتوثق.

وأوضح المحافظ أن الأقسام الموجودة هي «الأخبار، فرص العمل، فرص الاستثمار، خارطة المحافظة عن تعريف المحافظة، نبذة عن المحافظين السابقين، تغطية قرارات الحكومة والمحافظ ومجلسي النواب والشيوخ».

البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء تقدم خدمات بلا حدود

البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء تقدم خدمات بلا حدود، بمعلومة سريعة ودقيقة، في وقت قياسي، دون روتين أو عراقيل، واتسعت دائرة المترددين عليها، جراء ذلك، خاصة أنها تراجع تلك المعلومات وتحدث وفقا للمستجدات، وتفعيل الخدمات المميكنة، وإتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية للمتعاملين على مدار الساعة.

وتتيح البوابة أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية الإلكترونية المكتملة، مع التأكيد على تحسين جودة الخدمات المعلوماتية، وتطوير الخدمات الإجرائية؛ بحيث يمكن تنفيذ جميع إجراءات الخدمة إلكترونيا، وإعلام المواطن والمستثمرين والزائرين بما يجرى على أرض المحافظة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لشرائح الجمهور كافة.

أهداف البواية الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء

تهدف البوابة الإلكترونية إلى زيادة مستوى أمن البيانات والمعلومات الحكومية ودقتها على الإنترنت، وزيادة إنتاجية وكفاءة القطاع العام، من خلال تقديم خدمات إلكترونية أكثر شفافية وفعالة، والعمل في إطار الشراكة مع الأطراف المعنية في الجهات الحكومية لتوفير جميع المعلومات والخدمات من خلال منصات إلكترونية لكل جهة، وتفعيل منصة تقييم الخدمات الإلكترونية الحكومية، طبقا لمؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة برؤية مصر 2030؛ وذلك لتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بصفة مستمرة لنيل رضا المتعاملين والمستفيدين، وتوفير خدمات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمعاونة رواد ورائدات الأعمال في إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها من خلال إجراءات وشروط ميسرة، تمكن طالب الخدمة من اختيار الأفضل والأنسب لمشروعه.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، تعبئة نموذج إلكتروني عن طريق القنوات الإلكترونية، ومن ثم إرساله، مع إتاحة خاصية الاستعلام ومتابعة الطلب، وتنفذه بكامل إجراءاته عن طريق التكامل مع الجهات الخارجية الأخرى حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقر الجهة.