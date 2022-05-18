بكام النهاردة سعر الذهب عيار 21؟.. انخفض أكثر من 10 جنيهات

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب شهدته الصاغة المصرية صباح اليوم الأربعاء، إذ وصلت قيمة ذلك الانخفاض إلى لأكثر من 10 جنيهات، الأمر الذي جعل المواطنين الراغبين في شراء الذهب يبحثون عن أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، نظرًا لأنّه العيار الأكثر طلبًا في السوق المصري.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ويومي بتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء، وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21، والقيمة التي تراجعت بها الأسعار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، التي جاءت كالتالي:

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاض ملحوظ صباح اليوم الأربعاء في محلات الصاغة، ليستمر الانخفاض الذي بدأ منذ عدة أيام، فبعد أن كان عيار 24 يسجل أمس 1223 جنيهًا للبيع و1234 جنيهًا للشراء، سجل سعره اليوم 1206 جنيهات للبيع و1017 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

تباينت أسعار الذهب وأعيرته المختلفة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء ليسجل 904 جنيهات للبيع، و913 جنيهًا للشراء، بعد أن كان يسجل أمس 917 جنيهًا للبيع و926 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء إلى 1055 جنيها للبيع و1065 جنيهًا للشراء، بعد أن كان وصل أمس إلى 1070 جنيهًا للبيع و1080 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1206 جنيهًا للبيع و1217 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، فجاء ليسجل 8,440 للبيع، بينما سجل 8,520 للشراء، لينخفض عن أمس بقيمة تصل إلى 120 جنيهًا، إذ أنَّه سجل أمس الثلاثاء 8560 جنيهًا للشراء ونحو 8640 جنيهًا للبيع.