سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-5-2022 في محلات الصاغة

انخفاض كبير وملحوظ في أسعار الذهب شهدته الصاغة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، جعلت الكثير من الراغبين في شراء الذهب يبحثون عن أسعار المعدن الأصفر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 عبر محركات البحث المختلفة، إذ إنّ هناك العديد من المقبلين على الزواج ينتظرون انخفاض أسعاره حتى يستطيعون شراء ما يلزمهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 904 جنيهات للبيع و913 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء قيمة 1055 جنيها للبيع و1065 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، 1206 جنيها للبيع، فيما سجل 1217 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8440 جنيها للشراء ونحو 8520 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 في أسواق المال العالمية،حيث ما زالت متأثرة بنتائج الحرب الأوكرانية الروسية، حيث سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال، كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 797.64 جنيه، بما يعادل 43.88 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء نحو 930.33 جنيه، بما يعادل 51.31 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1064 جنيها، بما يعادل 58.91 دولار.

- في حين سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7447 جنيها، أي ما يعادل 40732 دولار.