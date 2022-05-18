«الصحة»: حملة طرق الأبواب تدق داخل المدارس لتطيعم الأطفال بلقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة طرق الأبواب الخاصة بالتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا من المقرر انطلاقها في القاهرة والجيزة لتتوسع في عملية تطعيم الطلاب بالمشاركة مع مديريات الشؤون التعليمية، والفرق الطبية لتوسع التطعيم في الفئة العمرية بداية من عمر الـ12 عاما، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم توزيع الفرق الطبية على المدارس للوصول إلى المستهدف، وهو تطعيم الطلاب بلقاح فايزر بجرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

حملة طرق الأبواب لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه منذ انطلاق حملة طرق الأبواب تم زيادة أعداد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا، حيث اعتمدت الحملة على معرفة سبب عزوف المواطنين عن الحصول على اللقاح، خاصة وأن الوزارة شهدت انخفاضا في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاحات في شهر ديسمبر، وتم التعامل مع حالة العزوف، وهناك محافظات سجلت صفر إصابات بفضل حملة طرق الأبواب والتوسع في التطعيمات.

الجرعة التشيطية متوافرة لجميع الفئات العمرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الجرعة التنشيطية تم توفير للفئة العمرية فوق الـ18 عاما، ولم تعد مقتصرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، وسيتم إعطاؤها للطلاب من تجاوز على جرعتهم 6 أشهر، مشيرا إلى أن الهدف من الجرعة التنشيطية تعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا.

وعن الجرعة الرابعة للقاحات كورونا، أكد أن الوزارة تعمل على دراسة جدوى الجرعة الرابعة من عدمها وننتظر رأي منظمة الصحة العالمية لحسم هذا الجدل، خاصة وأن هناك دراسات عالمية للوقوف على هذا الأمر.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وقالت إن هناك انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا، وكذلك ثبات في أعداد الوفيات على مدار عدة أسابيع، وارتفاع في معدلات الشفاء من الفيروس وفقا لآخر إحصائيات صدرت.