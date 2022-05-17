الصحة توضح مضاعفات فرط ضغط الدم بالتزامن مع اليوم العالمي له

قدمت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة الرئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتلال الكلوي مجموعة من المعلومات والإرشادات الهامة عن فرط ضغط الدم ومتى يحدث، بالتزامن مع اليوم العالمي لفرط ضغط الدم، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

اليوم العالمي لفرط ضغط الدم

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها صدر منذ قليل، إنّ فرط ضغط الدم يحدث عندما يكون ضغط الدم مرتفع جدا، كما استعرضت وزارة الصحة والسكان مضاعفات فرط ضغط الدم في حال عدم السيطرة عليه وجاءت على النحو التالي: «ألم في الصدر أو ما يسمي أيضا بالذبحة - النوبة القلبية - قصوب القلب - عدم انتظام دقات القلب الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ».

مضاعفات فرط ضغط الدم

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة المشاركة في مبادرة الأمراض المزمنة، لافتة الى أن الكشف والمتابعة والعلاج يكون مجانا فى المبادرة فضلا عن توفير صيدليات متنقلة داخل العيادات تصرف العلاج مجانا وتقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي في قرب مستشفى.

كما ناشدت المواطنين بضرورة اتباع الإجراءت الاحترازية اللازمة خلال المشاركة في مبادرة الرئيس كارتداء الكمامات والبعد عن الزحام وعدم التكدس، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ورغبة الدولة فى الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي والمحافظة ايضا على مكتسباتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي داخل كافة المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كل الإجراءات الوقائية الازمة للحفاظ على صحة المواطنين.