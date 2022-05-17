هل تدخل مصر موجة كورونا جديدة بعد انخفاض الإصابات؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من غير المتوقع دخول مصر موجة جديدة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية في ظل التوسع في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع ظهور متحورات جديدة للفيروس، مع عدم الدخول في موجات جديدة بسبب انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع معدلات الشفاء.

سبب انخفاض إصابات كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، لافتا إلى أن متوسط عدد المتعافين اليوم من الفيروس أكبر معدل جرى الوصول إليه منذ انتشار الجائحة، ويعود ذلك إلى التوسع في التطعيمات بالجرعة الكاملة من اللقاح.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الحديث عن انتهاء جائحة كورونا أمر غير منطقي في التوقيت الحالي، فى ظل وجود دول لم تصل إلى معدل التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 70% من المواطنين.

ودعا متحدث الوزارة، المواطنين إلى سرعة التسجيل للحصول على الجرعة الكاملة، وكذلك الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، التي تعزز مناعة الجسم ضد متحورات الفيروس.

استقرار المنحنى الوبائي للفيروس

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن توافر لقاح كورونا، وتتضمن بخلاف مراكز تلقي لقاح كورونا، الوحدات الصحية، ومحطات المترو، وأكشاك السكك الحديدية والمولات التجارية الكبرى، ويجري التطعيم من خلال الفرق الطبية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في عملية التطعيم وتسهيل المهمة على المواطنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، إذ أعلنت الوزارة انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس والوفيات خلال بيانها عن الأسبوع الماضي.