«خطة النواب» يناقش نقص أسرة العناية المركزة بمستشفيات سوهاج.. و«الصحة» ترد

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بتوضيح الموقف التنفيذي والخطة الزمنية ورؤية وزارة الصحة في مشروعات تطوير مستشفيات محافظة سوهاج، التي وصل العمل في بعضها إلى 7 سنوات سابقة دون الانتهاء منها، موضحا أن هناك 9 مستشفيات يجري العمل بها بالتوازي بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها، إن مستشفيات المحافظة التابعة للوزارة وأيضا المستشفى الجامعي وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي، تعاني من نقص شديد في أسرّة العناية المركزة وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي؛ مما كان سببا في تدهور الوضع الصحي للعديد من المواطنين المرضى بسبب عدم توافر وسائل الإنقاذ الطبي المناسبة، مضيفًا: «نحن كنواب نتلقى استغاثات يوميا من المواطنين بسبب هذا القصور في الوضع الطبي والصحي»

توضيح الموقف التنفيذي لتطوير مستشفيات سوهاج

وأضاف «سالم»: «نتعرض لمواقف إنسانية عديدة حال احتياج أي مريض لغرفة عناية مركزة أو جهاز للغسيل الكلوي أو حضانات الأطفال، في ظل عدم وضوح الرؤية للمدى الزمني للانتهاء من مشروعات تطوير وإعادة بناء وتأهيل معظم مستشفيات سوهاج، مطالبا المسؤولين بوزارة الصحة بضرورة توضيح الموقف بشكل رسمي أمام لجنة الخطة والموازنة؛ لبحث أسباب التأخير في تنفيذ هذه المشروعات ورؤية وخطة الوزارة المستقبلية لحل هذة المشكلات.

من جانبه، قال الدكتور محمد نوح مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، أن الوزارة ستجهز غدا ملفا كاملا يشمل الرد على كل هذه التساؤلات بما في ذلك خطة ورؤية الوزارة فيما يخص مشروعاتها بمحافظة سوهاج والموقف التنفيذي لها ونسب التنفيذ، وكذلك موقف أسرة العناية المركزة ووحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تشهد اليوم زيارة للجنة وزارية على أعلى مستوى لإعداد تقرير مفصل عن الوضع الطبي والصحي بالمحافظة، وسيتم إرساله فور الانتهاء منه للجنة.

لجنة وزارية تزور سوهاج

وخلال الجلسة، قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن كل ما جاء بكلمة نائب سوهاج مصطفى سالم، صحيح وأن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة مهتم بالوضع الطبي في سوهاج، مشيرًا إلى أن «عبد الغفار»، خلال اجتماعين متتاليين بقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، أكد على ضرورة الاهتمام بمحافظة سوهاج وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بها، وأن لجنة الوزارة المشار إليها والتى تزور المحافظة اليوم كانت بتوجيهات وزارية؛ للوقوف على الوضع بشكل واضح، وبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد «ضاحي»، أن المحافظة في حاجة فعلية لأسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.