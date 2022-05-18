مدير صومعة طنطا: قدرة التخزين لدينا 30 ألف طن والهدر 0% «فيديو»

قال الدكتور فؤاد عبد ربه مدير صومعة طنطا، إن الصومعة تستقبل القمح من المزارعين والجمعيات والتجار الذين يجمعون القمح، ويتم فرز القمح لتحديد الدرجات الخاصة بالجودة وقيمة السعر، بعدها يدخل القمح إلى نقرة الاستقبال، ثم تخزين الصوامع الكبيرة، مشيرا إلى أن قدرة الصومعة 30 ألف طن، كما أنّ الهدر في الصوامع الحديثة 0%.

الأقماح الموردة تخضع لعدة اختبارات

وأضاف مدير صومعة طنطا، خلال لقاء مع سالي سالم مراسلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأقماح الموردة تخضع لعدة اختبارات، مثل درجة الرطوبة التي لا يجب أن تزيد عن 12، وإذا زادت عن ذلك، فإن القمح يكون رطبا وإذا دخل في الصوامع المعدنية يكون سهل الإصابة والتعفن ويفسد.

لدينا غرف تحكم في الحرارة

وتابع مدير صومعة طنطا: «هناك اختبارات معملية عبر معاملنا التي تفرز القمح، وهناك معامل تابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين، ولدينا غرف تحكم للتحكم في الحرارة ونتابع حرارة القمح، وأثناء التخزين لدينا فلاتر لطرد الأتربة والشوائب، ثم يتم غربلته في المطاحن لضمان نظافة القمح، والمعمل يتابع كل خطوة حتى يخرج رغيف الخبز بأفضل شكل، ونمنح المزارعين مستحقاتهم خلال 24 ساعة على الأكثر».