«مصر الخير» تكشف تفاصيل فوز 3 جمعيات أهلية بجائزة ريادة العطاء الخيري

فازت 3 جمعيات أهلية تعمل في عدد من محافظات الجمهورية، بجائزة «مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام لعام 2021» التي تطلقها مؤسسة «مصر الخير» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحفيز الجمعيات الأهلية على العمل التنموي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الدولة 2030، وشارك في تقييمها الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إذ يأتي الإعلان عن الجائزة هذا العام مع الاحتفال بعام 2022 عاما للمجتمع المدني، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جائزة ريادة العطاء الخيري

وجاء موضوع الجائزة المعلن ليشمل الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو «الصحة الجيدة والرفاة»، إذ فازت 3 جميعات بالثلاثة مراكز الأولى، وفاز مشروع واحد بجائزة المبادرة الشبابية، فيما تم تكريم اثنتين من رواد العمل الأهلي في مصر بالجائزة التقديرية والتشجيعية.

مشروع مجمع المختار الطبي

كما فازت بالمركز الأول، الجمعية الخيرية الإسلامية بالمراغة بمحافظة سوهاج عن «مشروع مجمع المختار الطبي»، وقيمة الجائزة 200 ألف جنيه، إذ ركز المشروع على خدمة أهالي مدينة ومركز المراغة وتوفير الاحتياجات الصحية بمستوى عالي مع انخفاض التكاليف حتى تتناسب ومستوى الدخل لمواطني المدينة الذين يمثلون الشريحة العظمى من أهالي المدينة، وكذلك تغطية العجز في الخدمات الصحية للمدينة، إذ أنها لا يتوفر بها سوى وحدة علاجية تابع لوزارة الصحة ولا تؤدي الخدمات الصحية كما ينبغي، وذلك لنقص الإمكانيات والاعتمادات المالية، وكذلك ضيق الحركة والخدمة المؤدى من قبل الوحدة العلاجية، إذ يتعدى تعداد السكان لمدينة ومركز المراغة 500 ألف نسمة.

ويهدف المشروع في مجمله أيضًا إلى تخفيض تكاليف العلاج و تقديم الخدمات الصحية بما يتناسب مع أهداف الجمعية، التي أنشئت من أجلها وكذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لأهالي المدينة.

فيما فاز بالمركز الثاني، مشروع مستشفى دياب التخصصي، الذي تقدمه جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، محافظة الوادي الجديد، وقيمة الجائزة 150 ألف جنيه، إذ فاز المشروع لاستهدافه تقديم ﺧﺪﻣاﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺍﻷﻭﺭﺍﻡ، وﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ، وﺍﻟﺮﻣﺪ، وﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، وﺍﻟﻘﻠـﺐ (جهاز الأيكو)، ﺍﻟﻌﻈـﺎﻡ، وﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ، وﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ (ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻭحدﺓ ﺍﻷﺷعة، ﻭﺣﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ وجميع الخدمات بالمجان لمرضى السرطان وغير المقتدرين، وبأسعار مخفضة للمواطن العادي، للصرف على الأجهزة وتشغيل المشروع، ونظمت الجمعية أكثر من 4 قوافل طبية في كل التخصصات بالمجان.

عيادات «نفرتيتي» التخصصية

وفازت بالمركز الثالث، جمعية نور الإسلام بأبوقرقاص محافظة المنيا، عن مشروع «المركز الطبي باسم عيادات نفرتيتي التخصصية»، وقيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري، إذ توفير عيادات طبية تخصصات رمد، وأسنان، ونساء وتوليد، وأطفال، وباطنة، وجهاز هضمي، وقلب وأوعية دموية، وعظام، ومخ وأعصاب، وتوفير خدمة استقبال حالات الطوارئ للمستفيدين، والتخصص في مجال التوعية بمجال الصحة الإنجابية، والوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز معمل تحاليل، والتعاقد مع صيدليات لتوفير العلاج للمستفيدين، والتعاقد مع مراكز أشعة لعمل تخفيضات للمرضى، وتجهيز مركز للعلاج الطبيعي داخل المستوصف.

كما تمّ تكريم عدد من رواد العمل الأهلي، إذ تمّ تخصيص جائزتين لهذا البند، وهما المركز الأول متمثلا في الجائزة التقديرية، فازت بها الدكتورة سناء سليمان إبراهيم أبو سمر، وهي خريجة كلية الطب جامعة عين شمس، وأنشأت جمعية الرشاد الخيرية للتنمية، إلى جانب إنشاء مستوصف الرشاد الخيري تحت مظلة الجمعية في عام 2010، وعملت على إنشاء وتجهيز مستشفى خيرى تضم جميع التخصصات الطبية تحت مظلة جمعية الرشاد تحتوى على (عمليات وحضانات وجهاز ماموجرافي – وأشعة – ومعمل تحاليل).

فيما فازت بالمركز الثاني وهي الجائزة التشجيعية، الدكتورة هبة راشد، عملت لمدة 13 عاما في إدارة المشروعات فى القطاع الخاص، وبعدها تطوعت للعمل فى الجمعيات الخيرية وخاصة الجمعيات المهتمة بتقديم المساعدات الصحية لمحدودي الدخل، لمدة 10 سنوات، بعد اكتسابها الخبرة اللازمة في ذلك المجال تولت تأسيس جمعية مرسال، التي تخصصت في تقديم المساعدات الصحية تختلف جمعية مرسال عن الجمعيات الأخرى أنها تركز على تقديم خدماتها للجنسيات الأخرى (اللاجئين بمصر) دون أي تفرقة.

مبادرة مواجهة أزمة فيروس كورونا

وفازت بجائزة المبادرة الشبابية، مبادرة مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تمّ تنفيذها تحت مظلة مؤسسة الوفاء لتنمية المجتمع بمحافظة القليوبية، وقيمتها 20 ألف جنيه، وقد فازت بالجائزة لقيامها بالعمل على مكافحة انتشار الوباء بفاعلية ومهنية، عبر الاستعانة بطقم من الأطباء المتطوعين لتقديم الدعم الطبي للحالات التي تصل لها المبادرة، والعمل على تضافر الجهود المجتمعية من أجل التوعية بمخاطر الجائحة والسلوكيات الصحية الإيجابية، و تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضي وذويهم والتثقيف الصحي من خلال متخصصون مدربون، و العمل علي تدريب المتطوعين وتزويدهم بالمعلومات الطبية حول الفيروس.