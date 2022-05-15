رئيس «الجمعيات الأهلية»: التاريخ سيذكر أن علي جمعة صاحب فكرة إنشاء «مصر الخير»

قال الدكتور محمد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية خلال كلمته على هامش احتفالية مؤسسة «مصر الخير» بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الثالثة، إن مؤسسة مصر الخير ولدت عملاقة رغم حداثة عمرها، ولكنها موجودة ومنتشرة، وسيذكر التاريخ أن صاحب فكرة إنشائها هو الدكتور علي جمعة.

حملة جائزة ريادة العطاء الخيري

وأشار «عبد القوي» إلى أن الجائزة توجه رسالة إيجابية، وإطلاق عامها الرابع دليل على صدقها وأهميتها، مشيرا إلى أنه من حسن الطالع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، كما يتواكب مع الدعوة للحوار الوطني، وهذا بخلاف حزمة تشريعات جديدة لمنظومة تشريعية جديدة.

جائزة مؤسسة مصر الخير

وتابع: «محور الصحة بجائزة مؤسسة مصر الخير يؤكد أهمية الحق في الصحة لجموع الشعب المصري، تماشيا مع الدستور المصري، حيث تلتزم الدولة بتغطية جميع المحافظات المصرية بخدمة التأمين الصحي الشامل، كما يجرم مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية خلال الطوارئ»، مؤكدا أن المجتمع المدني المصري قوي، مكررا الشكر لمؤسسة مصر الخير على جهدها المشكور، وسعيها الدؤوب لخدمة جموع المصريين دون تمييز.