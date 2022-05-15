«القباج» في احتفالية «مصر الخير»: هدفنا تسليط الضوء على العطاء الخيري والتنموي

انطلقت فعاليات احتفالية مؤسسة «مصر الخير»، بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الثالثة عام 2021م، منذ قليل، في ضوء أهداف التنمية المستدامة للعام الثالث على التوالي، بمشاركة الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما حضر الاحتفالبة، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الدكتورة إقبال السمالوطي، المشرف العام على الجائزة، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالمؤسسة.

حفل إطلاق جائزة مصر الخير

قالت «القباج» على هامش الفعالية، إن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في الدولة، ليس في هذه الفترة فحسب، امتد على مدار سنوات سابقة، مؤكدة دعم الدولة للمجتمع المدني بقوة، إذ أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجد وحدة حقوق إنسان في كل وزارة، فهناك دعم كبير من القيادة السياسية للمجتمع المدني.

أشارت وزيرة التضامن، إلى أن مؤسسة مصر الخير تعمل في مجالات عديدة، تشمل التنمية المستدامة والصحة والتعليم والتنمية المتكاملة ومحو الأمية، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومة والجمعيات الأهلية، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات وكفالة الحقوق، إذ نعمل جميعا بمنتهى الشفافية.

جائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بهدف دعم المؤسسات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية، كما أن تقييم الأثر بات أمرًا مهمًا، وواجبا على الجميع، لحوكمة وترشيد المال العام، مشيرة إلى أن مصر تعيش عصرًا جديدا من انطلاقة المجتمع المدني، تقوده قيادة سياسية واعية تدرك أهمية المجتمع المدني وتدعمه.