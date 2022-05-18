روبوت صديق للطلبة في بورسعيد.. ابتكره طالبان بخامات صديقة للبيئة

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الطالبان محمد أيمن السيد وعلي حسن أحمد، والدكتور أيمن سلامة، مدير إدارة ‏الموهوبين والتعلم الذكي، لعرض فكرة روبوت مدرسي لتوزيع الكتب على الطلاب بالمدارس، ويحفزهم على الإطلاع والاستفادة من بنك المعرفة المصري، ‏وذلك في مكتبه بديوان المديرية.‏

طالبان يعرضان ابتكار روبوت بخامات صديقة للبيئة

وعرض الطالبان خلال بيان صحفي، الابتكار الذي ساهم فيه 15 طالبا من الموهوبين على وكيل الوزارة، بحضور أحمد والي، ‏وكيل المديرية، وقاما بشرح فكرة عمل الروبوت ‏ومكوناته المصنعة من الخامات صديقة البيئة بتكلفة مبدئية 1500 جنيه، وكيفية التحكم به عن طريق ربطه بتطبيق ذكي من الهاتف ‏المحمول عن طريق البلوتوث.‏

وأكد الدكتور أكرم حسن أن تعليم بورسعيد لديه العديد من الطلاب الموهوبين والمبتكرين ‏بجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني يتم اكتشافهم ‏عن طريق إدارة ‏الموهوبين والتعلم الذكي لصقل مواهبهم بشكل علمي وتحفيزهم على تطوير أعمالهم والاستفادة من الخامات صديقة البيئة ‏المحيطة بهم.‏

تطوير مشروع روبوت متحرك الرأس والأيدي لذوي الهمم

ومن جانبه، قال مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، إن فريق الطلاب بصدد تطوير مشروع روبوت متحرك الرأس والأيدي بهدف مساعدة الأفراد من ‏ذوي الهمم ممن لهم إعاقة بصرية في أمورهم المعيشية بالتحكم فيه من خلال الأوامر الصوتية.‏

ووجه وكيل الوزارة بمتابعة فريق عمل الروبوت من الطلاب وتوفير كافة أوجه ‏الرعاية العلمية لهم وتنمية مهاراتهم وتطوير ابتكاراتهم بشكل ‏علمي وإتاحة بيئة مناسبة ‏لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال الإعداد الجيد والتجهيز المتميز ‏لها بأحدث التقنيات متمنيا لهم دوام التوفيق.‏