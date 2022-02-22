التعليم: توريد الكتب المدرسية باستثناء العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توريد جميع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، لجميع الصفوف الدراسية للمدارس، باستثناء كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وصول باقي كتب رابعة ابتدائي الأسبوع المقبل

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم كتب العلوم والرياضيات لطلاب رابعة ابتدائي بجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية واللغات، خلال الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات للمدارس بتسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة استلام جميع الكتب الدراسية لضمان وصولها لأيدي الطلاب.

وأكد المصدر، أنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتابع توريد جميع كتب الترم الثاني للمدارس عدا العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي بجميع المحافظات، ولن يتم رصد أي مشاكل تعوق سير الدراسة بالمدارس، مؤكداً أن ارتفاع نسبة حضور الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتابع المصدر، أنّ هناك حرص واضح من أولياء الأمور على التزام أولادهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة حتى أطفال الصفوف الابتدائية، مشيراً إلى أن هناك تعليمات من الوزارة للإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، وتنفيذ خطة الوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة.

تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تعليمات الوزارة لتحقيق الانضباط خلال الفصل الدراسي الثاني بالمدارس وهي كالتالي:-

- تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

- التأكيد على تسجيل تكافل وكرامة كل شهر.

- حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس.

- وجود غرف عزل وزائرات صحيات وأجهزة كشف حراري.

- متابعة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.

- الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج وأهمية سير الدراسة وإتباع القواعد والقرارات المنظمة لها.