كابونجا يقدم عرضا لأطفال مستشفى 57357: سموني «الحارث»

قال أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنه تقدم بطلب منذ فترة لإقامة عدة عروض داخل مستشفى 57357 مجانا الأطفال.

وتابع في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «سعادتي كانت لا توصف فور أن تلقيت الموافقة وبدأت في التجهيز للعرض بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في المستشفى».

تفاصيل العرض

قال كابونجا إنه عمل على مدار شهر كامل لتجهيز مسرحية للأطفال من خلال عرض للمصارعة الحرة على هيئة عمل مسرحي البطل فيه مصاب بالسرطان.

وتابع «الأطفال كانو يشاركون البطل بمده بالأغذية السليمة كالخضروات والفاكهة طوال معركته مع المرض وينبهونه بالابتعاد عن الأغذية المحفوظة وخلافه»، مشيرا إلى أن الأطفال أسموه «بالحارث».

وعبر كابونجا عن سعادته بالمشاركة في عرض خاص للأطافل، قائلا إن سعادة الأطفال من أسعد اللحظات التي مر عليها في طوال السنوات الماضية، متابعا «هؤلاء الأطفال يحتاجون منا كل الدعم في كل وقت ويحتاجون أن نكون إلى جوارهم وتقديم الأعمال الترفيهية لهم».

يهدف العرض إلى تشجيع الأطفال وبث الروح بداخلهم للانتصار على المرض وكان العرض عبارة عن مسرحية في هذا الهدف تتضمن تشجيع الأطفال على العادات الصحية السلمية والابتعاد عن الأخرى المضرة.

كابونجا يستعد لسحب سفينة بمشاركة اطفال 57357

وقال أشرف كابونجا أنه يعمل علي سحب سفينة كبرى تصل إلى 700 طن أملا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في هيئة قناة السويس عقب عيد الفطر مباشرة.

وتابع، سيتواجد حوالي 35 طفلا من مستشفي 57357 في عملية السحب إضافة إلى أطفال من جمعيات أخرى من مستشفيات كبهية، إضافة إلى مشاركة أطفال الإسماعيلية من ذوي الهمم والأيتام، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع.