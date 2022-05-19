حظك اليوم برج الثور الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، ويتميز المولود في هذا البرج، بأنّه كتوم، إذ إنّه لا يحب أن يظهر مشاعره للغير بشكل كبير، كما أنّه يستطيع أن يضغط على نفسه بدرجة كبيرة ليظهر شيئا عكس حقيقته.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بأنّه قائد ناجح، إذ إنّه يستطيع أن يقود فريق ناجح بالكامل، كما يمكنه أن يحصل على رضاء زملائه ومدرائه في العمل، كما أنّه يحب أن يكون محور اهتمام الجميع، ويحب أن تكون حياته الخاصة بعيدا عن الجميع.

أما أبرز عيوب هذا البرج، فتتمثل في أنّه يسهل استفزازه، ويرفض مناقشة قراراته مع أحد، فهو عنيد بدرجة كبيرة، كما أنّه يحب تنفيذ رأيه مهما كانت العواقب.

وتقدّم «الوطن» ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، خدمة يومية تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي، حسب توقعات عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، وهي كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح الكبير، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

مولود برج الثور يشعر اليوم بالسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد البرج، فوجود الشمس في برجك تمنحك كل الجاذبية، وتجد في متناول يدك كل شيء يجعلك سعيدا.