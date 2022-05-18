حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الحوت لديها شخصية غامضة كثيرا ولا تحب أن تبوح بأسرارها للآخرين كما أنها تتجنب أن يعرف عنها أحد أي شيء شخصي، وبالرغم من ذلك فهي تفضل أن تكون على تواصل مع الأشخاص المقربين منها بشكل دائم، ولديها فرط حساسية وعاطفة جياشة، وتحب دائما أن تكون مركز اهتمام من الأشخاص المحيطين بها، وتفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة، ولديها شخصية ودودة كثيرا في الحديث مع الآخرين، وتقدم لشريك حياتها الكثير من الحب والاهتمام.

وبالنسبة لرجل برج الحوت فهو رومانسي بشكل كبير، ولديه قدرة كبيرة على قراءة إشارات العقل الباطن، ويحرص دائما على امتصاص غضب الأشخاص المحيطين به، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.

برج الحوت والعائلة والصداقة

يحرص مولود برج الحوت دائما على الاهتمام بمن حوله، كما أنه يقدم الكثير من الاهتمام الذي يحتاج إليه المحيطين به، ويقدم ما يمتلكه من أموال وجهد في سبيل إسعادهم.