عاطل يعذب ابنة زوجته حتى الموت في الزاوية الحمراء

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بعد تعرضها للتعذيب على يد زوج والدتها في منطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار المتهم واستدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية القصة ببلاغ إلى قسم الزاوية الحمراء

وتلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفلة الزاوية الحمراء جثة هامدة، ووجود شبهه جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة طفلة تدعى «غادة معروف»، عمرها 3 سنوات.

وبالفحص تبيّن وجود إصابات في جسم المجني عليها تؤكد تعرضها للتعذيب، وكشفت التحريات أن زوج والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأن المتهم كان دائم الاعتداء بالضرب والتعذيب لها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يؤدبها ولم يتعمد قتلها، وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة فتاة عُثر عليها في «شقة» بمدينة نصر

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة عُثر عليها داخل «شقة» في مدينة نصر، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت استدعاء أسرتها وصاحب «الشقة»، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن الفتاة كانت بصحبة صديق لها في «شقة» لتعاطي المخدرات، موضحة أنه في أثناء تعاطيهما للمخدرات سقطت الفتاة، وباستكشاف صديقها للأمر تبيّن أنها فارقت الحياة، وترك الجثة وهرب، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وقال إن الفتاة ماتت في أثناء تعاطيهما للمخدرات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.