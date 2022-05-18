«القومي للترجمة» يعلن الفائز بمسابقة «الأدب المكسيكي»

بحضور مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي، والسفير المكسيكي أوكتافيو تريب، تقام في تمام الثانية عشر ظهر الأحد 22 مايو الجاري احتفالية لإعلان الفائز بمسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

تفاصيل احتفالية إعلان الفائز بمسابقة ترجمة الأدب المكسيكي

‏‎تتضمن الاحتفالية كلمة السفير المكسيكي اوكتافيو تريب، وكلمة الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة وذلك بحضور الأديب المكسيكي الكبير خوان بيورو مؤلف رواية «الكتاب البري» كما تُقدم الكاتب وعمله الروائي الدكتورة مريم مكي، ويكرم المركز الفائز بالجائزة إلى جانب القائمة القصيرة من المترجمين الذين ‏‎تقدموا للمسابقة.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة كان قد أطلق الدورة الأولى من المسابقة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة في سبتمبر الماضي، حيث تهدف إلى مد جسور التواصل من خلال ترجمة نقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي.‏‎

ويحصل الفائز على جائزة قدرها ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير بإلإضافة إلى مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكي، كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

وكان المركز القومي للترجمة قد دعا للاشتراك في مسابقة: «كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي» من 13 لغة أجنبية إلى اللغة العربية، في إطار عمل المركز، على اكتشاف العناصر الشبابية المتميزة في مجال الترجمة على مستوى محافظات مصر، واقتفاء لأثر الشيخ رفاعة الطهطاوي، في تخير النجباء والمبشرين من المترجمين في مصر.

شروط مسابقة «كشاف المترجمين»

ومن بين شروط المسابقة أن يختار المشارك قصة واحدة لترجمتها عن أي من هذه اللغات: «الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، الروسية، الكورية، التركية، السواحيلية، الأردية، الفارسية» إلى اللغة العربية.

وذلك على ألا يكون قد سبق ترجمة القصة من قبل، بشرط أن يكون النص المترجم فيما لا يقل عن صفحتين ولا يزيد عن 15 صفحة مكتوبة بخط simplified arabic بنط 14.

كما يوضح المتسابق تفاصيل العمل: عنوان المجموعة القصصية واسم المؤلف ودار النشر على غلاف العمل، ويقدم نبذة صغيرة عن المؤلف.