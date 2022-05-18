النيابة تكشف مفاجآت أمام المحكمة في واقعة إنهاء حياة كاهن الإسكندرية

بدأت النيابة العامة في مرافعتها اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بالإسكندرية، خلال محاكمة المتهم بإنهاء حياة القمص أرسانيوس كاهن الإسكندرية، بشرح ملابسات الواقعة التي حدثت على طريق الكورنيش، وعمق الضربة التي وججها الجاني للمجني عليه، والتي أودت بحياته في الحال.

مرافعة النيابة في قضية كاهن الإسكندرية

وقالت النيابة، إنّ الشهود أكدوا أنّ الجاني هو قاتل كاهن الإسكندرية، إضافة إلى وجود أداة الجريمة التي يوجد بها دم المجني عليه، حيث أكدت أنّه لا يوجد دليل واحد يقول إنّ المتهم لم يرتكب الجريمة، وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، قائلا إنّه يعاني من حالة نفسية.

النيابة: قاتل كاهن الإسكندرية متزن نفسيا

وأوضحت النيابة العامة، أنّها لم تر أنّ الدفاع على حق، حيث ثبت أنّ الجاني متزن ويعي جيدًا ما يفعل، ولا علاقه لحالته النفسية بجريمة القتل، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية.

وحاول الجاني مقاطعة النيابة أكثر من مرة، في محاولة للتأكيد أنّه لم يكن على معرفة بالمجني عليه ولم يكن موجودا من أجله، إضافة إلى إطلاق الكثير من الأدعية خلال مرافعة النيابة.

بدء محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية

وبدأت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، باستكمال محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية، حيث بدأت بالاستماع لمرافعة النيابة العامة المرافعة، وذلك بعد 6 ساعات من سماع بعض الشهود في أولى جلسات المحاكمة السبت الماضي.

حادث مقتل كاهن الإسكندرية

وتعود أحداث قضية كاهن الإسكندرية إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغ يفيد بتعدي أحد الأشخاص على القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض، أمام بوابة شاطئ إيناس حقي، ما أدى إلى وفاته.