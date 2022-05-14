تأجيل محاكمة قاتل «كاهن الإسكندرية» للأربعاء المقبل (فيديو)

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية إلى يوم الأربعاء المقبل 18 مايو، لإعداد النيابة العامة المرافعة، وذلك بعد 6 ساعات من سماع بعض الشهود في أولى جلسات المحاكمة.

ترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغاً يفيد تعدي أحد الأشخاص على «القمص أرسانيوس وديد»، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعناً بسلاح أبيض، أمام بوابة شاطئ «إيناس حقي»، مما أدى إلى وفاته.

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المحكمة تستمع إلى 10 شهود في الجلسة الأولى

واستمعت هيئة المحكمة إلى 10 شهود بالإضافة إلى الضباط المشرفين على التحريات، والتي أرجع أحدهم إلى أن المتهم مرتبط بأشخاص في الجماعة الإسلامية، وأنه متعاطف مع أشخاصهم، بينما رأى أن الواقعة وليدة اللحظة، دون سبق إصرار أو ترصد، مشدداً على أن الواقعة غير مرتبطة بالجماعة الإسلامية وغير مرتب لها.

من جهته، أكد القاضي على أن الجرائم التي ارتكبها المتهم مسبقاً كانت بدوافع، متسائلاً عن الدوافع في ارتكاب تلك الجريمة، وهو ما أكده الشهود بأنه نتاج لارتداء القمص أرسانيوس لملابسه الكهنوتية، حيث إنه تجاوز كل من حوله واختاره بعناية، نظراً لأنه رجل دين مسيحي.

أقوال الشهود أمام المحكمة

وأكد شهود الواقعة، ممن كانوا في صحبة المجني عليه، إلى جانب مسئولين وعاملين بالشاطئ، أن المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي، عقدته الكنيسة بالشاطئ، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، كان المجني عليه يتابع انتظامَهم بها، مرتدياً الزيّ الديني.

وأضاف الشهود أنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده، وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصداً قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى، إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوطة إلى رجال الأمن.