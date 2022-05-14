ضابط التحريات في قضية كاهن الإسكندرية أمام المحكمة: «الواقعة وليدة اللحظة» (فيديو)

نظرت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية بالدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل القمص اريانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي كرموز بالإسكندرية.

شهادة مسؤول التحريات بالواقعة

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة مسؤول التحريات بالواقعة، حيث قال ظابط التحريات بالواقعة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، إنه في الساعة 8 مساء، يوم 7 إبريل 2022 قام المتهم نهرو عبد المنعم توفيق بالتعدي على القمص ارسانيوس أمام شاطئ اناس حقي بسلاح أبيض حصل عليه من صندوق قمامة.

اعتقال المتهم أكثر من مرة منذ عام 87 حتى 2008

وأضاف إنه تحريات سابقة دلت باعتقال المتهم من عام 87 حتى عام 2008 علي فترات متفاوتة وذلك لتهوره وعدم اتزانه نفسيا، وكونه دائم افتعال المشاكل مع أبناء قريته وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة بما يهدد الأمن العام، وتم عرضه على مستشفى أسيوط للطب النفسي ومستشفى العباسية، وأفادت أن المتهم غير متزن وبه بعض الأمراض النفسية الواردة بالتقارير الطبية، كما أن المتهم من محافظة أسيوط ودائم الخروج دون تحديد وجهته وقبل الواقعة بأيام غادر لمحافظة المنيا ثم الإسكندرية مرورا بعدة محافظات، وعند وصوله الإسكندرية افترش الشوارع.

ويوم الواقعة تحرك المتهم على الطريق دون معرفة وجهته بحسب ظابط التحريات، وأضاف أن المجنى عليه القمص ارسانيوس لم يكن دائم التردد على موقع الحادث فالواقعة وليدة اللحظة بصورة منفردة وغير ممنهجة.

وعند سؤال المحكمة لمسؤول التحريات حول مصادره أجاب موكدًا أن مصادره ثقة وتعمل للصالح العام منهم أشخاص من أبناء قرية المتهم و2 أخرين سبق تعديه عليهما.

تفاصيل وأحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى 7 إبريل 2022 عندما تلقى قسم شرطة المنتزة أول بلاغا يفيد تعدى شخص على أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة مريم العذراء بحي كرموز بمحافظة الإسكندرية، طعنا بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.