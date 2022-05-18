230 طالبًا يؤدون امتحانات القبول ببرنامج التعليم المدمج في جامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، امتحانات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة وعددهم 230 طالبًا، والتي عُقدت بمقر الجامعة القديم، وصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير المركز.

امتحانات القبول عُقدت للطلاب الجدد

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات القبول عُقدت للطلاب الجدد تمهيدََا لقبولهم في مختلف برامج التعليم المدمج، والتي تضم تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك تخصصات النشر والحفظ الرقمي، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية، وعلم الاجتماع التطبيقي بكلية الآداب، بالإضافة إلى برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم، وبرنامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة بكلية التربية، مضيفًا أن الامتحانات تمت تحت إشراف نخبة من الأساتذة بجامعة القاهرة.

اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، بجامعة سوهاج، أن اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً في مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ومدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد، أما أسئلة الصواب والخطأ فتكون بنظام البابل شيت، مشيرًا إلى أنه في حالة اجتياز المتقدم اختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.