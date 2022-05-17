أول تعليق من «تعليم سوهاج» على وفاة مراقب داخل لجنة الامتحان: شهيد العلم

نعى الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وحيد رمضان حامد، مراقب أول لجنة امتحان الشهادة الإعدادية، الذى وافته المنية داخل لجنة امتحانات مدرسة الجعافرة الإعدادية، بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

المدرس المتوفى شهيد للعلم

قال وكيل وزارة التعليم بسوهاج لـ«الوطن»، نعتبر المتوفى شهيدا للعلم والواجب، خاصة أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل لجان الامتحان، أثناء تادية عمله، مؤكدا أن الراحل كان مشهودا له بالتفاني في العمل، وحسن السيرة والسلوك بين زملائه.

خالص التعازي لذوي المدرس المتوفى

أكد أبو زيد، أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تقدم خالص تعازيها لأسرة الفقيد، داعين للراحل بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرا إلى انتهاء كل إجراءات تصريح الدفن للمتوفى، وتسليمه لذويه، ويجري دفنة جثمانه الآن.

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أن المتوفى يعمل وكيلًا لمدرسة ميريت آمون بإدارة أخميم التعليمة، ومنتدب للقيام بعمل مراقب أول بلجنة الجعافرة بإدارة ساقلتة التعليمية بامتحانات الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني بمحافظة سوهاج .

الوفاة بسبب أزمة قلبية

كانت لجنة امتحان الشهاد الإعدادية بمدرسة الجعافرة، بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، قد شهدت منذ قليل، وفاة مراقب أول داخل اللجنة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أدت لوفاتة أثناء تأدية عمله.