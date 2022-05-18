إصابة طفل صدمه جرار زراعي في سوهاج

أصيب طفل بالمرحلة الإعدادية بمركز طما بمحافظة سوهاج بجروح وتهتك بالجبهة والأنف نتيجة اصطدام جرار زراعي به وتم نقله لمستشفى طما المركزي لإسعافه وقد حوَّلته لمستشفى سوهاج الجامعي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول الطفل «بدر ش ع»، 12 عاما، تلميذ بالمرحلة الإعدادية، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي بطما، مصاباً بجرح متهتك بالأنف والجبهة، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة وقد تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه المدعو «أدهم ش ع س»، 20 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، أدلى بأقواله في الواقعة.

شقيق المصاب ينفي الشبهة الجنائية

وتبين أنه أثناء سير شقيقه المذكور بذات الناحية بمركز طما في أول ساعات اليوم اصطدم به جرار زراعي قيادة المدعو «محمد ا خ ع»، 30 عاما، عامل، عقب عودته من رحلة حصاد «لمحصول القمح» بقرية مجاورة ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

سائق الجرار يروي تفاصيل الواقعة

وقرر قائد الجرار بمضمون ما تقدم حيث إنه أثناء عودته من عمله وسيره بطريق طما العام فوجئ بالطفل المصاب يظهر أمامه فجأة لتختل عجلة القيادة بيده ويصطدم به .

وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإعادة تسيير الطريق.