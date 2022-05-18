«مياه سوهاج» تؤهل سيارتي «ونش إنقاذ» وسلم تسلكوبي للمساهمة في الصيانة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، من أعمال تأهيل وتجهيز سيارة تعمل «سلم تلسكوبي» وسيارة ونش إنقاذ، وذلك من سيارات الكسح المعطلة، للدفع بها في أعمال الصيانة والإصلاح، بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موضحا أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة في قيام الشركة بمهامها لتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

التجهيزات تمت داخل ورش صيانة شركة المياه بسوهاج

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تمت أعمال التأهيل والتجهيز للسيارتين بورشة السيارات المركزية بالشركة، وبلغت تكلفة تأهيل وتجهيز السيارة السلم التلسكوبي 215 ألف جنيه، وتحتوي على سلم بارتفاع 14 مترا، وتستخدم في القيام بأعمال الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، كما بلغت تكلفة تأهيل وتجهيز السيارة «ونش الإنقاذ» 192 ألف جنيه، وتستخدم في نقل السيارات والمعدات العاطلة.

نتيجة انتخابات مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج

وفي إطار آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة، والتي تنافس فيها 18مرشحا على مقعدين، وتم فتح باب التظلمات حتى اليوم الأربعاء 18مايو الجاري.