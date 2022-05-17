وكيلة «المشروعات الصغيرة» بـ«النواب» تطالب بمناقشة تعديل الأحوال الشخصية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة التعديلات المقدمة منها بشأن قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، والمقدم منها منذ الفصل التشريعي السابق، وأيضا تم تقديمه فى بداية الفصل التشريعي الحالى، لكنه لم يدرج حتى الآن بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب.

المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة

واوضحت وكيلة «المشروعات الصغيرة» أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة بجانب تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال تنظيم اعادة ترتيب الحضانة حيث انها بوضعها الحالي أعطت الأب الترتيب رقم 16

وقالت أبو السعد إن المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان الـ 16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب.

إصرار القيادة السياسية على فتح ملف الأحوال الشخصية

وتابعت وكيلة «المشروعات الصغيرة» قائلة هذا التعديل جاء متوافقا ورغبة طرفي العلاقة الزوجية وهذا ما تم استبيانه من خلال اللقاءات والحوارات التى قمنا بها قبل اعداد هذا التعديل.

وأضافت أنه آن الاوان لان يخرج هذا التعديل الى النور، لاسيما بعد تكليف الرئيس السيسي عبر اتصال تليفوني باحدى البرامج بأن دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.

ولفتت إلى اهتمام القيادة السياسية بفتح ملف الأحوال الشخصية وخروج قانون توافقي يحمل بين طياته مصلحة الأسرة والطفل.