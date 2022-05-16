موقع وزارة التموين: خطوات إضافة رقم الموبايل لصاحب البطاقة

يبحث العديد من المواطنين عن رابط موقع وزارة التموين حول إضافة رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين باسم صاحب البطاقة أو رب الأسرة، ضمن إجراءات الوزارة لضبط منظومة الدعم التموينية مؤخرا، حيث تستهدف الوزارة من خلال بونات صرف الخبز تعليمات ترسل للمواطنين لاتباعها منعا لإيقاف بطاقة التموين.

خطوات إضافة رقم الموبايل

وأمهل موقع وزارة التموين، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين ممن تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز بضرورة تسجيل وإضافة رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين، مهلة حتى يوم 30 يونيو الجاري، بمعنى منح المواطنين من الآن مهلة شهر ونص لتحديث البطاقة وتسجيل رقم التليفون.

وتتمثل خطوات إضافة رقم الموبايل التالي:

1 - بالنسبة لصاحب صاحب بطاقة التموين الذي يمتلك رقم موبايل مسجل باسمه عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتسجيل رقم الموبايل على قاعدة منظومة الدعم.

2 - بالنسبة لصاحب بطاقة التموين الذي لا يمتلك رقم تليفون محمول باسمه، عليه التوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين.

3 - التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم رقم الموبايل المسجل وصورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين.

مد مهلة التسجيل

وأقرت وزارة التموين، في بيان لها صباح الأحد 15 مايو، مد مهلة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة في مكاتب التموين تجنبا لإيقاف بطاقة التموين، وذلك منعا لتزاحم المواطنين أمام المكاتب التموينية على نطاق المحافظات.