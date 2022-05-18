القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة المهنية لطلاب الجامعات

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر؛ بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

تقديم 500 منحة تدريب مجانية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي، وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إنه في إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة، بالمركز الرئيسي بالقاهرة 156 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة، والفروع بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والسويس.