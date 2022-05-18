«ثقافة السنبلاوين» يشهد عرض مسرحية «جزيرة هيفين» في الدقهلية

شهد مسرح أحمد لطفي السيد، التابع لبيت ثقافة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عرض مسرحية «هيفن» تأليف عبدالله المداح، إخراج ممدوح أبو عوف وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إذ تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العروض المسرحية بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

مشاركة كبيرة من فريق المسرحية

وبحسب بيان صحفي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، شارك في الديكور والملابس رانيا حداد، تنفيذ ديكور محمود الزيني، تنفيذ ملابس نورة النيلي، إضاءة إسلام أبوعرب، تنفيذ إضاءة أسامة موسى، ماكياج سحر مجدي، إكسسوار محمد شحاتة، تأليف موسيقي سمير أحمد، مساعد مخرج عمرو قنديل، مخرج مساعد عمرو ناضر، مخرج منفذ محمد سليمان.

الصراع بين الحياة والموت على جزيرة «هيفين»

ويناقش العرض، فكرة الصراع بين الخير والشر، والحياة والموت على جزيرة «هيفين»، وتدور الأحداث حول مجموعة مختلفة من الأشخاص يهاجرون إلى جزيرة نائية بعد انتشار أمراض كثيرة، من أجل أهداف مختلفة، فمنهم من ذهب بسبب الخوف من المرض، ومنهم من ذهب للبحث عن العلاج والتأمل في جو خالي من الأمراض، ومنهم من ذهب للبحث عن أحلامه وآماله الضائعة، ويصطدمون ببعضهم على الجزيرة ويبحثون عن الخلاص لمشاكلهم معًا.

والعرض من بطولة عمرو ناصر بدور رجل الجزيرة، محمد عبد الرافع، محمد شحاتة، أحمد العراقي، محي الدالي، أحمد عبد الغفار، مراد حسين، شادي السروجي، سارة مصطفى، عمرو قنديل، وعد ياسر، عمرو المنسي، طلعت حسين، محمد صبح، ريهان محمد، أحمد الليثي، جون رؤوف، إيمان فاضل، محمد الشربيني، آية أشرف، إينان ديوان، توفيق أحمد، محمد هاشم، ممدوح، منيفا، رحيق، جورج، أميرة، مريم.

وحضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي سمير زاهر، ومهندس الديكور عبد الناصر جميل، والناقد المسرحي طارق مرسي.