وفاء عامر: ردود فعل الجمهور على «راجعين يا هوى» و«جزيرة غمام» عاملة حالة حلوة

قالت الفنانة وفاء عامر، إن دوريها في مسلسلي راجعين ياهوى وجزيرة غمام رغم صعوبتيهما في موسم واحد لكن ردود الفعل من قبل الجماهير كانت رائعة.

نجاح وفاء عامر في دراما رمضان

وأوضحت خلال لقاء لها عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن رأي الجمهور ورأي النقاد كانا مهمين «أنا سعيدة بيهم أوي وردود الأفعال عاملة لي حالة حلوة» وعن أسباب نجاح دوريها وحالة الوهج الفني الذي تعيشه قالت: «مش بعرف أعمل حاجة غير وأنا حباها ومصدقاها.. مش بعرف أقول لحد واحشني غير لما يكون واحشني بجد وكذلك التمثيل».

هلالة أم يسرية؟.. وفاء عامر تجيب

وعن أي الدورين أقرب لها هلالة أم يسرية قالت الفنانة وفاء عامر :«هلالة ويسرية شخصيتان متتناقضتان لكني في النهاية كليهما وأثناء تأديتهما غمضت عينيا وعملتهم وهلالة في جزيرة غمام قمت بتوقيع عقده آخر شيء وأنا بقرأ شخصية هلالة انتباتني حالة وشعور غريب جداً وحسيت إني هبقى بخون المهنة اللي بحبها لو أحاسيسي ماوصلتش للناس وشعرت بالغيرة إن حد يعملها غيري».

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «حسيت إنها هتبقى خيانة لو ماعملتش الدور بالمشاعر اللي وصلتني من المخرج والمؤلف».

وقالت الفنانة وفاء عامر، في تصريحات إعلامية سابقة لها، إنها لم تخف عندما عُرض عليها مسلسل جزيرة غمام، بسبب حبها الشديد للدراما الصعيدية، لأنها دراما كل بيت، ومشاكلها موجودة في كل مكان، كما أن اللهجة الصعيدية يوجد بها جمل تحتوي على كثير من المعاني وتعبر عن كثير من المواقف في الحياة اليومية.