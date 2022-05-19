درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19-5-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وذلك بسبب وجود رياح شمالية غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية، وستكون متقطعة على جميع مدن الجمهورية.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر لمدة 3 أيام حتى الجمعة المقبلة، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمي بين درجتين و3 درجات.

القاهرة تسجل 33 درجة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، ستكون على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 36 درجة ، وتسجل 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 33 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و34 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، كما تسجل 36 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 19و26 وذلك خلال ساعات الليل بشكل متفاوت على كل محافظة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 33-21

الإسكندرية 30-19

وادي النطرون 32-20

طنطا 32-19

شبين الكوم 33-20

دمنهور31-18

بلطيم 31-19

مطروح 30-19

السلوم 28-20

سيوة 35-20

بورسعيد27-19

دمياط 27-20

الزقازيق 33-21

المنصورة 32-20

الإسماعيلية 33-20

السويس 33-20

العريش 28-18

رفح 28-18

رأس سدر33-19

نخل 32-12

نويبع 35-20

طابا 33-21

كاترين 27-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 35-24

الغردقة 34-24

مرسى علم 36-25

الفيوم 36-25

بني سويف 36-22

المنيا 37-22

أسيوط 37-22

سوهاج 38-23

قنا 39-23

الأقصر 40-24

أسوان 41-25

إدفو 41-25

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-23

أبو رماد 34-22

حلايب 30-22

رأس حدربة 29-23