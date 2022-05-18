درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-5-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، نظرا لتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية، حيث يستمر الارتفاع حتى غد الخميس، حيث ترتفع الحرارة بين 1 لـ3 درجات.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، تسجل على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 34 درجة، و27 على السواحل الشمالية الغربية، و31 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و25 على السواحل الشرقية ووسط سيناء، كما تسجل 34 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و41 على محافظات جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 24 خلال ساعات الليل بشكل مختلف على كل محافظة، وهناك فرق يتراوح بين 13 لـ14 درجة بين درجات الحرارة نهارا وليلا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 23 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 17

بلطيم 28 14

مطروح 27 18

السلوم 31 18

سيوة 33 19

بورسعيد 26 18

دمياط 25 19

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 18

العريش 27 16

رفح 27 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 15

نويبع 33 20

طابا 32 12

كاترين 27 15

الطور 29 23

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 19

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 39 22

قنا 38 29

الأقصر 39 25

أسوان41 24

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 3 37 25

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 31 22

راس حدربة 30 23