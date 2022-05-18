طقس قنا اليوم الأربعاء.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح

يشهد طقس قنا اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار نظرا لوجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع وجود نشاط في الرياح التي تحمل تيارات هواء مائلة للبرودة، وذلك بالتزامن مع استمرار المواطنين في أداء أعمالهم بشكل طبيعي.

طقس قنا اليوم الأربعاء

وسجلت درجات الحرارة في طقس قنا اليوم الأربعاء، 40 درجة مئوية للعظمى والصغرى 23 درجة مئوية، مع طقس لطيف ليلا.

واستانف المزارعون أعمالهم في حصاد محصول القمح منذ الصباح الباكر بدون مشكلات، كما أن المستشفيات في قنا لازالت ترفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لأي تغيرات في طقس قنا اليوم، مع التأهب لموجات الطقس السيئ في الفترة المقبلة، والتي يسجل فيها الطقس درجات حرارة عالية تؤثر على المواطنين.

طقس مائل للحرارة في المحافظات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح والغيوم الجزئية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مشمساً مع نشاط للرياح على جنوب الصعيد.